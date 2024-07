Cómo saber si sudas lo normal o estás en el límite de una enfermedad: "Vigila si te pasa viendo la televisión"

El sudor puede darse por diversos factores, como son el estrés, el calor o el clima. Pero hay personas que sudan al margen del factor desencadenante. Así se llega a la hiperhidrosis, un exceso de sudoración que no se debe a causas fisiológicas. "Si este exceso de sudor se presenta mientras estamos haciendo cosas cotidianas que no suelen conllevar un aumento del sudor, como puede ser ver la televisión o leer. Si en estos casos observamos que nos sudan de manera exagerada las palmas de las manos, las plantas de los pies o las axilas, que son las principales zonas en las que se sufre de hiperhidrosis, puede que estemos padeciendo este problema. Además, aparte de tener un exceso de sudoración, otro de los principales síntomas es el mal olor, sobre todo, a nivel axilar y de plantas de los pies”, explica el doctor Guillermo Llopis, de Clínica Ferraro.