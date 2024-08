Oil pulling, la tendencia de lavarse los dientes con aceite

El oil pulling, literalmente 'escupir aceite' es una tradición arraigada en el Ayurveda , la medicina tradicional india. Promete no solo mejorar la salud de dientes y encías por sus propiedades antibacterianas , sino también blanquear los dientes de manera natural. En principio, contribuir a la limpieza de la cavidad bucal es algo bueno, pero en lo que los profesionales se fijan es si es un método efectivo según la odontología moderna.

El oil pulling no se ha estudiado a fondo en la odontología moderna. Y lo que se cuenta desde el Ayurveda no es suficiente. Por tanto, no hay evidencias de su alcance.