Esta nueva variante no solo se transmite a través del contacto muy íntimo , como las relaciones sexuales, también puede producirse estando cara a cara con alguien infectado , hablando o respirando cerca de él, o teniendo contacto con su piel. Los niños están siendo las principales víctimas de la nueva ola de transmisión en RCD. Un 70% de los positivos son menores d e15 años, y un 39% son menores de cinco.

Pero, ¿debería vacunarse toda la población contra mpox? No, solamente la población que se considere en riesgo. Las autoridades sanitarias internacionales están estudiando los patrones de contagio de la nueva variante para saber con más exactitud cuáles son estas poblaciones, pero en principio los grupos diana son aquellas personas que mantienen relaciones sexuales sin protección, principalmente, aunque no exclusivamente, hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH) o con múltiples parejas sexuales, que practican sexo en grupo o que han pasado una ITS recientemente.