Numerosos estudios confirman que el interés por seguir una alimentación saludable ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Pero en ocasiones cumplir este propósito no depende únicamente de los alimentos que componen nuestro menú, sino del tiempo que invertimos en comerlos y el modo en que lo hacemos.

Comer rápido y no masticar los alimentos favorece el aumento de peso . Esto ocurre debido a que el organismo no tiene suficiente tiempo para que las señales de saciedad lleguen al cerebro, haciendo con que se ingiera más cantidad de alimentos y a su vez más calorías de las que el organismo necesita, favoreciendo así la ganancia de peso.

El proceso de masticación no sólo tritura los alimentos, también forma parte del proceso de digestión, ya que a medida que se mastica se liberan enzimas que "preparan la comida" para facilitar el proceso de digestión en el estómago.

Asimismo, comer rápido también produce otros problemas como indigestión y acidez. Por este motivo, es importante cambiar este hábito alimentario, debiendo tratar de dedicarle por lo menos unos 20 minutos a la comida y realizarla en un lugar calmado que permita disfrutarla y saborearla. Por lo que las consecuencias de comer rápido y no masticar los alimentos correctamente son:

El cerebro y el estómago trabajan juntos para controlar el apetito, pero este proceso no es instantáneo. El hecho de comer rápido no permite que las señales de saciedad sean transmitidas hacia el cerebro, las cuales demoran entre 15 a 20 minutos en llegar, indicando que ya no es necesario ingerir más comida porque ya el estómago está lleno.