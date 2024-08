A todos los que meditan les ha pasado alguna vez. Sentarse en silencio , tratar de observar los pensamientos, el ritmo de la respiración o el latido del corazón y empezar a observar otros 'efectos colaterales' . Es entonces cuando empieza a picar la nariz o sentir algunas zonas del cuerpo que ni conocíamos. Precisamente, ese es el mayor reto de la meditación: ser capaz de observar sin apego , sin involucrarse, lo que sucede y nos sucede. Esa capacidad no se consigue en una sola sesión y puede desanimar a más de uno.

La calígrafa María Thomas y Rick Roberts, un instructor de yoga, son los creadores de la técnica. Los tangles son patrones abstractos , formados a partir de formas geométricas, curvas y rectas, que se repiten de manera aparentemente aleatoria, pero que, en realidad, conforman una imagen. No hace falta saber dibujar, solo dejarse llevar por las imágenes y los colores , experimentar, concentrarse en el proceso y dejar que nuestro potencial creativo se libere. Como explica la profesora y artita Julia Cameron en el libro 'El camino del artista' , todos tenemos un enorme potencial creativo. Solo hay que dejar que se exprese.

Cuando no se tiene mucha experiencia, es aconsejable guiarse por las pautas de los dibujos, pero también es posible dejar volar la imaginación . De eso se trata precisamente, de expresar nuestra creatividad poniendo toda la atención en el proceso.

Este presente tiene un protagonista absoluto: uno mismo . Observar nuestro presente es ver quiénes somos, cómo nos sentimos y cómo nos tratamos. En segunda instancia, cómo tratamos a las personas que queremos . Antes de eso, existe un paso previo: plantearnos si queremos meditar y entrar en un mundo de autoconocimiento. Como explica el escritor y experto meditador Pablo D'Ors, "lo difícil no es meditar; lo difícil es querer meditar".

¿Qué proponen los expertos? Identificar las creencias que no van con nosotros y eliminarlas, algo para lo que se requiere cierto coraje. Sin embargo, los beneficios de soltar lo que no va con nosotros son enormes. Los tangles que mejor pueden ayudar a ese propósito son Dex o Jetties. Si se dibujan con la mano no dominante (izquierda, si eres diestro y derecha, si se es zurdo), estaremos más creativos.