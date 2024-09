Las cinco formas de envejecer, según un novedoso estudio

Si el envejecimiento se inicia en el momento del nacimiento y culmina con la muerte , se puede afirmar que vivir y envejecer no son más que sinónimos. Y que eso que llamamos vida es en realidad un deterioro constante y conmovedor de nuestro cuerpo. Y he aquí que la ciencia confirma una vez más lo que el diletante de la vida , nivel usuario, intuye: que nos vamos tostando de manera vertiginosa pero no por ello menos feliz. Eso sí, cada uno a su manera. Es decir que envejecemos al ritmo que nos imprimen factores que van de lo genético a lo ambiental y de los hábitos a la salud mental. Afortunadamente si algo tiene la ciencia son datos . Y casi siempre útiles. Unos recientemente difundidos explican, precisamente, al menos parte de esas diferencias a la hora de envejecer.

Lo dicho, "this world has only one sweet moment set aside for us", pero antes de freírnos todavía nos da tiempo de pensar en por qué nos freímos. Es por eso que hay estudios como el de Christos Davatzikos, de la Universidad de Pensilvania, publicado en 'Nature Medicine', en el que afirman los autores que "Se identificaron y cuantificaron cinco patrones dominantes de atrofia cerebral para cada individuo mediante las respectivas medidas, los índices R". Los individuos eran casi 50.000 así que digamos que se hicieron una idea bastante clara. Estas formas del envejecimiento serían, por decirlo de manera rudimentaria, como indicadores específicos cuya medida determina un rasgo de nuestro envejecimiento, desde la aparición del Alzheimer hasta las enfermedades cardiovasculares.