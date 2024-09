Las secuelas de Brian May tras su derrame cerebral: "No tenía ningún control sobre el brazo"

A pesar de ello, ha afirmado estar recuperándose favorablemente gracias a los cuidados recibidos en el hospital: “La buena noticia es que estoy bien. Simplemente hago lo que me dicen, que es básicamente nada. No se me permite conducir, no se me permite subir a un avión, no se me permite aumentar demasiado el ritmo cardíaco, no se me permite tener aviones volando sobre mí, lo que me estresaría. Pero estoy bien”, ha señalado.