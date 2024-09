Dormir es una necesidad fisiológica del ser humano que tiene sus consecuencias directas en la salud. No dormir bien puede provocar diversas patologías y consecuencias como tener los brazos dormidos al despertar . Aunque por lo general, se trata de una consecuencia directa de la postura utilizada para dormir, hay que prestar atención por si eso ocurre con mucha asiduidad.

Si te has despertado con los brazos dormidos más de una vez debes saber que has sufrido una sensación de parestesia. Un término que da nombre a una situación neurológica que provoca esa sensación de entumecimiento tan desagradable. Aunque en la mayoría de los casos se trata de una situación anormal que no entraña gravedad y que está asociado con la falta de riego sanguíneo, hay que estar atentos a sus síntomas: