Los medios de que dispone la Princesa de Gales no son los de la media de cualquier paciente. Sin embargo, la carga emocional que puede sentir ante el fin de una etapa y la próxima fase del tratamiento es seguramente la misma que la de muchas otras personas. Tanto ella como su familia y su entorno cercano no son inmunes a la sensación de vulnerabilidad que se da en toda circunstancia amenazante. Gestionar esos sentimientos encontrados se convierte en otro objetivo que se añade a una lista ya de por sí larga y demandante .

La fase que comienza tras finalizar los tratamientos supone un reajuste . Es el momento de reincorporarse de nuevo a la vida anterior a la enfermedad . Pero no es una transición fácil. "En ocasiones, ocurre que en el momento de diagnóstico o durante el tratamiento activo, la persona diagnosticada centra toda su atención en los aspectos prácticos del proceso, posponiendo la gestión emocional para más adelante", explica Ana Monroy, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Gestionar la incertidumbre es algo siempre complejo, pero lo es aún más cuando hablamos de enfermedad oncológica. Quienes han pasado por ahí saben que hay que aprender a vivir con ella . "La incertidumbre aparece por la falta de información ante una situación futura que es importante para la persona. Por ello, es fundamental tener presente que cuando hablamos de gestión de la incertidumbre, el objetivo no va a ser dejar de vivirla , ya que para que esto suceda hay que disponer de información sobre aquello que ocurrirá en el futuro, y eso no es posible", asegura Ana Monroy.

Sin embargo, aceptar la incertidumbre no significa dejarse arrollar por ella. "No es posible eliminarla, pero sí se puede aprender a gestionarla para convivir con ella de una manera menos angustiosa. Cuando aparecen los pensamientos que conectan con posibles escenarios y temores futuros, es importante no evitarlos, a la vez que la persona pone su foco de atención en la información real y veraz facilitada por su equipo médico. Teniendo presente esta información, poco a poco va disminuyendo la frecuencia de preguntas tipo '¿Y si…?' poniendo el foco atencional en el momento presente, conectando con lo que está ocurriendo en el aquí y ahora", sostiene la psicóloga. "Esta estrategia permite a la persona pasar de la acción de preocuparse a ocuparse", asegura la experta; es decir, a empezar a trabajar de manera activa por la propia salud.