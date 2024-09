Al Pacino se sincera sobre su adicción a las drogas: "Me llevó a la delincuencia y la violencia"

Al Pacino acaba de lanzar su nuevo libro, Sonny Boy: A Memoir, donde reflexiona acerca del instante de su vida en el que fue consciente del problema que estaba atravesando, así como de la persona que le ayudó a afrontarlo y salir de él: "Un día, con 52 años, me miró en el espejo del tocador y me preguntó a quién debería agradecer en mi discurso de aceptación. Me doy cuenta de que sigo aquí gracias a mi madre", ha escrito.