James Hamblin, el médico que lleva más de 8 años sin ducharse: su rutina de aseo

En su libro “Clean: The new science of skin and the beauty of doing less", que vió la luz en 2020, Hamblin presenta un estudio sobre limpieza, piel y salud en sus primeros 5 años sin bañarse. El experto describe cómo su piel se ha adaptado y ha dejado de volverse grasienta. Este equilibrio se alcanza al evitar los jabones fuertes que eliminan los aceites naturales de la piel, los cuales son reemplazados por el cuerpo de manera natural cuando se permite que su microbioma florezca sin interrupciones químicas: “Se alcanza un estado equilibrado con los aceites que tu piel está segregando, los microbios que viven en tu piel, todo el entorno es menos volátil”. Además, en una entrevista en la BBC, Hamblin, hablaba sobre el olor corporal, “con el tiempo tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón. Tengo un olor propio y mi esposa dice que es, simplemente identificable. A ella le gusta”.