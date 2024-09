Doctora María Dolores Merino: “Hay ocho rasgos de personalidad que se repiten en los centenarios saludables”

He aprendido muchas cosas, pero lo que destacaría de todos es la resiliencia, la capacidad para afrontar la adversidad. Uno de los señores a los que entrevisté se quedó viudo a los 97 años. Su hija pensaba que el golpe se lo iba a llevar por delante. Sus padres habían estado toda la vida juntos, estaban muy enamorados y temía que su padre entrara en depresión o dejase de tener ganas de vivir. Pero no fue así. Le dijo a su hija que solo se vive una vez, que hay que ser fuertes y que a su madre no le gustaría verlos tristes por su culpa. En vez de dejarse atrapar por el dolor de la pérdida, esta persona recordó a su hija la suerte que tuvieron por haber podido disfrutar de su compañía tantos años. Esta forma de afrontar las adversidades es un patrón que se repite en todas las personas a las que hemos entrevistado.

Generalmente viene de fábrica, pero el ambiente también te modifica, y las cosas se pueden aprender. Estas personas no solo están vivas con más de 100 años, es que tienen ganas de vivir. Transmiten energía a través de su actitud y de su voz, si los escuchas y no los ves, no pensarías que tienen esas edades. Quieren seguir adelante y hacer cosas nuevas. Una de las mujeres se rompió la cadera a los 98 años. Los médicos le dijeron que no volvería a caminar, pero a los dos meses ya estaba andando. Junto a esto está que quieren participar, se involucran en las actividades que se organizan en su entorno. Una mujer que tenía 100 años los martes tenía un grupo de lectura, los jueves iba a un gimnasio especial, y todos los días de 10 a 11 hacía ejercicios. Un hombre de 103 años que vivía en una residencia nos “regañó” porque llegamos un poco tarde a la entrevista, y él tenía una fiesta de los abuelos y luego bingo que no se quería perder.