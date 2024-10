La dura confesión de Pamela Anderson tras regresar al cine: "He sufrido depresión durante dos décadas"

The Last Showgirl estuvo nominada a la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, donde finalmente obtuvo el Premio Especial del Jurado. En el largometraje, Pamela interpreta a una experimentada bailarina que debe planificar su nuevo futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años.

Ahora, durante la presentación de la misma en el Festival de Cine de Zúrich , la intérprete se ha sincerado con Variety acerca de los sentimientos que ha experimentado durante su carrera, en la cual reconoce haber tenido un claro punto de inflexión tras meterse en la piel de Roxie Hart en ‘Chicago’: “Lo miro ahora y siento que pasé de Los vigilantes de la playa a Broadway . No sé qué pasó en el medio, todo es muy confuso ”, ha señalado.

Es entonces cuando la actriz no ha dudado en hacer una dura declaración con la que ha puesto sobre la mesa su salud mental: “Estoy feliz de estar aquí en este momento, porque creo que he tenido depresión durante un par de décadas”, ha desvelado tras retomar su trayectoria en un film que ha señalado como su posible “última oportunidad” ya que no sabe si participará en otro en el futuro.