¿Afecta la edad para hacerse un injerto capilar? La respuesta de los expertos

"En hombres, la alopecia androgenética comienza con la adolescencia, a partir de los 20 años, y en mujeres se acentúa con la menopausia, a partir de los 50. En cuanto a las consideraciones a tener en cuenta en personas mayores antes de realizar un injerto capilar es importante ver las patologías concomitantes que tenga el paciente, junto con la medicación que tenga prescrita, para que no haya interferencias con la evolución del trasplante capilar, y priorizar, ante todo, la salud del paciente”, sostiene la doctora María del Carmen Soto, de Hospital Capilar.

Lo cierto es que, tal y como afirma la doctora Soto, no existen apenas contraindicaciones absolutas a la hora de realizar un injerto capilar en personas mayores de 65 años. Sin embargo, aquellos pacientes con patologías cardiacas que tengan prescrita una medicación anticoagulante i mposible de retirar, pacientes con patologías oncológicas que estén en tratamiento y pacientes con patologías psiquiátricas no podrán realizarse este tipo de intervenciones.

Al margen de patologías, no siempre se puede garantizar un resultado de éxito ante un trasplante capilar. Cualquier proceso de envejecimiento impacta en la viabilidad y en los resultados. Para la doctora Soto, "a medida que la edad avanza, los folículos trasplantados son mucho más débiles y, por lo tanto, su sobrevida es menor. Además, cuanta más edad es más probable que tengan prescrita alguna medicación crónica que, en algunos casos, puede afectar al injerto. En sí, los resultados no son los mismos en una persona mayor que en una joven, fundamentalmente porque la respuesta a la medicación es meno r y, por lo tanto, los folículos suelen ser más débiles. Aun así, los resultados son buenos y cubren las expectativas de los pacientes, con un resultado estético y natural".

Por último, en cuanto a los tiempos de recuperación, cabe destacar que no existen diferencias significativas entre aquellas personas de mayor edad, ya que se trata de un posoperatorio sencillo, siempre y cuando se sigan las recomendaciones pautadas por cada facultativo; entre ellas, no fumar, no tomar el sol ni hacer ejercicio muy demandante.