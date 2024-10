Toni Acosta rompe con los estereotipos y apuesta por la belleza natural: “Me cuido, pero no para aparentar menos edad"

En su perfil público, Toni ha añadido una captura de pantalla de unas palabras emitidas hacia ‘ Woman Madame Figaro ’ y con las que hace referencia a los cuidados personales que ha adoptado en su rutina del día a día: “ Me cuido, pero no para aparentar menos edad" , ha sentenciado.

Y es que, tal y como ella misma ha expuesto en sus historias temporales, su hábito no tiene nada que ver con buscar lucir un rostro o aspecto más joven, si no con visibilizar otra estética: “ Ojalá seamos capaces de ir hacia esa belleza natural ”, ha afirmado.

Tras ello, hacía un llamamiento a todas las mujeres: "No pidamos perdón por cuidarnos, por gustarnos, por querer estar bien. A las tres semanas de parir (las dos veces) ya me metía en mis vaqueros. Y me hacía mucha ilusión abrochar ese botón y subir la cremallera. Sí, llámalo frivolidad o ego, a mí me hacía ilusión. Y tengo que reconocer que estoy más a gusto con mi cuerpo ahora que con 30 años. ¿Quién me lo iba a decir?", sentenciaba entonces.