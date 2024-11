Buenafuente habla por primera vez de su fuerte adicción al tabaco: "Ha podido conmigo"

Con sus palabras, el presentador ha afirmado que, sin embargo, son varias las ocasiones en las que ha intentado desprenderse de su vicio y solo ha encontrado el éxito en ello una vez y durante un año: “Es que a mí me gusta bastante fumar. Sé que es incorrecto decirlo, sé que no es bueno, sé los problemas que tiene. El tabaco ha podido conmigo. Es una adicción acojonante ”, ha confesado.

En la misma charla, Buenafuente se ha sincerado acerca del dinero que ha acumulado desde que comenzase a dar sus primeros pasos en el mundo laboral, expresando que los ingresos nunca han sido una gran preocupación para él: “Solo te dan una cierta tranquilidad para darte algún capricho. Recuerdo, cuando tenía buenos ahorros que no los disfrutaba, un día me dijeron que ya no los tenía y me dije, bueno, me quedo igual, porque sigo currando”, ha confesado. “Eso me hizo pensar que con lo que tuviéramos viviríamos bien”, ha sentenciado después.