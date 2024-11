Jesús Serrano, fisioterapeuta y experto en la salud del los pies: "Algunas zapatillas de deportes son mucho peores que los tacones"

Las más obvias son las que ocurren en el pie: juanetes o dedos en garra. Todo esto indica que el pie está sufriendo, pero otras lesiones de rodillas, algunas muy frecuentes en mujeres jóvenes, vienen porque el pie está enfermo, no está estable y la rodilla se va. Y si la rodilla se va, se va la cadera, la espalda no funciona bien, generamos más tensión postural en todo el cuerpo y podemos tener contracturas en la espalda y en el cuello. Podemos, incluso, apretar los dientes y tendremos bruxismo. Es decir, una mala pisada o un mal calzado que deforma el pie e imposibilita su buen funcionamiento puede llevar a problemas de migraña. Conozco a mucha gente que cambia de calzado y se pone un zapato más respetuoso y le desaparecen por completo los dolores de cabeza, así que los pies influyen en todo.

Es raro ver a personas adultas con los dedos perfectos. Solemos encontrar dedos gordos un poco torcidos hacia el segundo dedo, dedos un poco en garra, callos en la parte de arriba de los dedos porque los dedos están arrugados, uñas encarnadas o uñas con formas triangulares... Es decir, muchas patologías asociadas a una cosa muy habitual: los pies no caben en los zapatos. Cuando vemos a personas mayores con estas patologías no es por genética, sino porque el pie ha estado encerrado durante años en zapatos que no tienen forma de pie, así que debemos despertar las conciencias de que nos han engañado: los pies no enferman por sí solos, los pies enferman por desuso o por un uso inadecuado dentro de un zapato que no respeta ni la anatomía ni la funcionalidad del pie. Para devolverle su salud, hay que descalzarse y usar zapatos con forma de pie y con la talla adecuada: todo el mundo va entre una y tres tallas menos de lo que le corresponde.