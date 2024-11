Dormir bien se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la salud a nivel global .Tan importante es que circulan todo tipo de teorías sobre lo que se supone que es un buen descanso, pero no todas merecen el mismo crédito . ¿Cuántas horas? ¿Se puede compensar la falta de sueño? ¿Dormir mucho es garantía de bienestar? Desgranamos uno a uno los tres tópicos más populares sobre el sueño

El otro problema adicional es la automedicación . Cuando queremos dejar de tener insomnio o mejorar nuestro sueño no acudimos a la ayuda profesional, sino que confiamos en la medicación de amigos y conocidos. "Cuando dos insomnes se encuentran, se preguntan que toman y empiezan a compartir fármacos ", asegura este experto. El resultado es que algunas personas que descansan mal están sobremedicadas y esto también tiene consecuencias: "Se ha demostrado científicamente que un gran número de fracturas del cuello de húmero se produce en la gente mayor durante la noche". Como explica Estivill, los pacientes con problemas de próstata necesitan ir al baño y cuando se va con los efectos de un medicamento hipnótico, hay mucho más riesgo de caídas y fracturas .

Por otra parte, un concepto del que no suele hablarse y es importante es la cantidad de descanso semanal. Para el doctor Vicente Mera, uno de los referentes en anti-envejecimiento, "El concepto de descanso debe ser semanal, no debe ser diario. Es un grave error medirlo al día". Frente a la idea de hace algunos años de que el sueño no funciona como una de resultados, con pérdidas y ganancias que se compensan, las últimas investigaciones apuntan a ese extremo. "Hay estudios cognitivos que demuestran que el sueño se puede recuperar en términos semanales. Si varios días a la semana se duerme mal, pero el fin de semana dormimos cada día 10 horas, lo recuperamos".