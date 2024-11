David Beckham es un buen ejemplo de lo que significa sacar partido a la vida. Futbolista estrella en su juventud, desde que dejó el campo de juego en 2013, su popularidad y riqueza no han dejado de crecer. Prueba de ello es que mantiene contratos publicitarios millonarios con todo tipo de marcas y es también un próspero empresario: es dueño del Inter de Milán y está detás de varios negocios relacionados con el mundo de la moda. No podemos olvidar que su esposa, la ex Spice Girl Victoria Adams, es diseñadora y propietaria de una marca de lujo.