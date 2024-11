A diferencia de los tratamientos tradicionales, esta terapia es la única opción no invasiva para tratar las varices. No requiere de catéteres, ni de inyecciones de sustancias químicas, ni de cortes, lo que significa que los pacientes no necesitan un quirófano ni un estudio preoperatorio, no van a tener incisiones ni cicatrices, ni riesgos de infecciones ni de hemorragias, como puede ocurrir en técnicas más convencionales como la propia cirugía o las técnica de láser o radiofrecuencia.