Paula Vázquez y otros famosos diagnosticados de TDAH de adultos

Según los últimos reportes de salud de la OMS, casi un 9% de la población mundial padece Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) . El trastorno comprende una diversos problemas persistentes entre los que destacan la dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Aunque los síntomas siempre comienzan durante la infancia, existen muchos casos que no son diagnosticados hasta una etapa más adulta, donde sin embargo, la hiperactividad puede disminuir aunque continuarían la impulsividad o la inquietud.

A lo largo de la historia, son muchos los personajes del panorama nacional e internacional que han querido dar visibilidad al TDAH, como el jugador de la NBA Michael Jordan , el tenista Fernando Verdasco , el actor Will Smith , el presentador Pablo Motos , el cantante Dani Martín o el fundador de Microsoft, Bill Gates .

Sin embargo, hay otros que han recibido un diagnóstico tardío como Paula Vázquez, que hace unos días confesaba durante su aparición en los Premios Talento 2024 que acaba de ser diagnosticada: " Estaba convencida de que lo tenía después de ver muchos vídeos de TikTok y he empezado mi tratamiento", desvelaba a Europa Press sobre los medicamentos que ya ha comenzado a tomar como consecuencia de su trastorno.

Del mismo modo, explicaba sus sentimientos anteriores a poder poner nombre a lo que le ocurría: "Hay una salida porque cuando estás ahí y cuando todavía no tienes tratamiento porque no estás diagnosticado, tú solo lo ves gris y hay un motivo, que es que tus terminaciones nerviosas, tus neuronas están funcionando. Es un tema químico, hay que desestigmatizar y creo que se está logrando. Se supera con ayuda, pidiendo ayuda, se supera y luego viene una época mucho mejor en donde te sientes empoderado”, expresó.

Aunque Nelly Furtado descubrió su trastorno neuroconductual siendo ya adulta, confesó a Fault que ahora se ha dado cuenta de que “ tocar instrumentos seis días a la semana cuando era niña lo mantuvo bajo control”, razón por la que sus padres no acudieron a un especialista al no tener ninguna sospecha.

Del mismo modo, Solange Knowles, hermana de Beyoncé, exigió una segunda opinión cuando le diagnosticaron en 2008 TDAH: “No creí al primer médico que me lo dijo y, además, yo tenía la teoría de que era solo algo que inventaron para hacerte pagar por la medicina, pero luego el segundo médico me dijo que lo tenía”, afirmó a BET.