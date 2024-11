Denzel Washington, sobre lo aprendido a los 69: "Prepararse a los 50 en el gimnasio para la guerra de los 60 y 70"

En la última década, Denzel se ha visto obligado a cambiar algunos hábitos de vida para conseguir una más saludable. Cuando tenía 60 años, y después de 15, consiguió dejar atrás el alcoholismo que aunque no le llevó a “emborracharse” nunca, sí que le hacía beber a diario: "He hecho mucho daño al cuerpo. Ya veremos. Ahora estoy limpio. Cumpliré 10 años este diciembre. Lo dejé a los 60, y desde entonces no he tomado ni un dedal. Las cosas se están abriendo para mí ahora que voy a hacer 70. Es real, y está bien. Este es el último capítulo... mi madre llegó a los 97", se ha sincerado con Esquire.