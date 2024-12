Otra de las recomendaciones más extendidas es la práctica del sexo. Suponiendo que, después de una temporada padeciendo esta pesadilla nocturna, la pareja aún mantenga su libido en condiciones saludables, ¿es verdad que ayuda a conciliar el sueño o de nuevo estamos ante otro mito más? “En algunos casos sí -responde Lombardía-, pero no en todos. Esto depende de cómo viva cada persona su sexualidad y de cómo maneje su excitación. Hay personas que sí se relajan y les ayuda a dormir, mientras que otras se activan y el encuentro les deja más enérgicos, incluso aunque inmediatamente después del orgasmo se hayan quedado relajados. Pasado un tiempo, vuelven a estar despiertos. Habría que ver cada caso particular porque, en ocasiones, puede ser contraproducente. Normalmente, a los hombres sí les suele ayudar a dormir. A las mujeres no tanto, pero no se puede generalizar".