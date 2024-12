Quien haya ido alguna vez a un concierto de U2 quizás haya tenido tiempo de fijarse en que al batería y miembro fundador, Larry Mullen Jr., además de envejecer a una velocidad distinta a la de Bono, The Edge y Adam Clayton, se le suele escapar un rictus de dolor, aunque no esté tocando un ritmo especialmente complicado. Lo que muchos pensábamos que no era más que un gesto adquirido en realidad sí que es producto de un suplicio interior del músico irlandés, que acaba de hacer público que padece de discalculia.