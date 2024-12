Raphael sufre un fallo cerebrovascular e ingresa de urgencia en el hospital

Esta, sin embargo, no es la primera vez que el artista ingresa en el hospital tras sufrir problemas de salud. Ya en el pasado año se veía obligado a cancelar los shows que iba a ofrecer durante el mes de julio por una complicación de un constipado que le provocaba una infección en las vías respiratorias .

Además, hace unos años también tuvo que enfrentarse a una cirrosis hepática a consecuencia de la Hepatitis B que padecía y por la que tuvo que ser intervenido de forma quirúrgica: “No quería someterme a un trasplante. Finalmente lo tuve que hacer, porque si no iba a morir. El día de la operación fue de vida o muerte, o llegaba el hígado, o no podía continuar viviendo”, explicó durante una de sus intervenciones junto a Bertín Osborne en “Mi casa es la tuya”.