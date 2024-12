Cómo disfrutar de las fiestas sin perjudicar la salud dental: "El alcohol reseca la boca"

Comer rico es uno de los atractivos de la Navidad. En torno a la mesa se realizan las grandes celebraciones familiares. No solo se come mucho, sino que se come mucho muchas veces y, en ocasiones, fuera del hogar. Casas de familiares o amigos, bares, restaurantes... Las fiestas son propicias para celebrar nuestra gastronomía y, al tiempo, dejar en segundo plano el cuidado dental, algo que puede pasarle factura a nuestra salud.