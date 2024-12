El alcohol es, en realidad, un anti-nutriente . No posee propiedades nutricionales, pero sí calorías vacías que no aportan ningún beneficio , pero sí kilos. Cuando nuestro organismo metaboliza el alcohol se convierte en azúcar. Y el azúcar es el responsable de la glicación celular , un acelerador del envejecimiento, y de la inflamación crónica .

Como explica la cardióloga Magdalena Perelló en sus redes, el alcohol es un tóxico que produce daños cardiovasculares. Si no se es abstemio o se tiene contraindicada la ingesta de alcohol (por ejemplo, los enfermos crónicos con una medicación diaria), es muy raro no beber en eventos. Muchas personas son bebedoras sociales, no beberían si no estuvieran en comunidad. A pesar de que también se habla de los posibles beneficios del vino en la salud cardiaca, lo cierto es que esos potenciales beneficios no compensan los riesgos.