En más de una ocasión, Cate ha expresado la presión social que existe sobre las mujeres en el cine y que afecta no solo a las de una edad más longeva, sino a las más jóvenes: “No sólo lo hacen las mujeres en el cine, las chicas de 18 años se sienten presionadas para hacerse inyecciones preventivas. Veo la cara de alguien, el cuerpo de alguien que ha tenido hijos y pienso que son las líneas de expresión de su experiencia, y ¿por qué querrías erradicar eso? Miro a la gente que esconde sus imperfecciones, sus arrugas, y todo lo que ves son sus pequeños agujeros de terror... Y piensas, simplemente vive tu vida, la muerte no va a ser más fácil sólo porque tu cara no se pueda mover ”, relata Fotogramas.

Anteriormente, ya se había pronunciado durante el Festival de Cannes celebrado hace una década en el que sentenció que hay algunas preguntas que van única y expresamente dirigidas a las actrices, alzando una vez más la voz por todas sus compañeras de profesión: “Creo que vivimos en un mundo en el que todavía no hay igualdad salarial entre hombres y mujeres. Sigo sin entender cómo no es así”, señaló. Además, llevó su reflexión no solo a la industria cinematográfica sino al resto de profesiones. “Creo que las cosas que se han dicho sobre las mujeres, no sólo en los países africanos, sino también en el mundo anglosajón, son absolutamente espantosas. A veces creo que hemos vuelto a la Edad Media”, añadió durante la rueda de prensa.