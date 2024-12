La soledad no deseada es una pandemia silenciosa que puede alcanzar a cualquiera, sin importar la edad. Un 44% de la población en España la experimenta de forma indirecta, y un 9% asegura sentirla directamente más de la mitad del tiempo de cada día, según un un estudio de la Fundación Iseak para Cruz Roja. Sin embargo, cuando la soledad es buscada pero no demasiado intensa, en las dosis adecuadas, puede ser beneficiosa para la salud, según una investigación publicada en la revista 'PLOS ONE'.