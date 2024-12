Cómo evitar el uso del móvil antes de dormir y mejorar tu descanso

Mirar el móvil antes de irnos a dormir se ha demostrado que no solo puede reducir la calidad de nuestro sueño , también contribuye a que durmamos menos horas, absorbidos por las redes sociales que nos atrapan. Además, la luz azul que emiten los móviles perjudican nuestro descanso, afectando a los ritmos circadianos . Por suerte, hay algunos trucos que podemos poner en práctica para que no nos afecte.

En realidad no existe mejor truco para conseguir dormir sin que nos afecten los efectos del móvil que dejar de utilizarlo un tiempo antes de irnos a la cama. Esto parece sencillo, pero no siempre lo es, no por nada cada vez somos más incapaces de acudir a cualquier lugar sin llevarnos el móvil y consultarlo cada poco tiempo. No obstante, hay algunas formas de conseguir mejorar nuestro descanso reduciendo el uso del teléfono.