Existen dos tipos de personas, las que tienden a acumular cosas, recuerdos físicos, accesorios… y quienes encuentran en el minimalismo material una forma de vivir sus vidas . Esta es una corriente que cada vez está más extendida, de hecho la fama de Marie Kondo y sus consejos para deshacernos de todo aquello que no nos proporciona felicidad puede tomarse como un punto de partida.

El minimalismo reduce el estrés y la ansiedad porque hace que reducir el desorden resulte más sencillo, nos proporciona un ambiente tranquilo y que invita a la calma. Además, si tenemos menos cosas es más fácil no solo que todo esté en su lugar, también que esté limpio, lo que también proporciona más tiempo y nos ayuda a ahorrar energía para poder hacer otras cosas que nos gustan más.

Prescindir de cosas que ya no necesitamos ayuda a desarrollar el desapego emocional , lo que nos proporciona una mayor libertad y también aumenta nuestra autoestima, porque nos hace comprender que nuestra valía no depende de nuestras posesiones materiales. Hay muchos aspectos de nuestra vida donde se puede aplicar el minimalismo, tanto físicos como mentales, pero empezar por nuestra casa puede ser un buen comienzo.

Una buena manera de practicar el minimalismo material en casa es dejarse aconsejar por los expertos, como Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, autores del libro Minimalist Rulebook. Rules for living with less del que se pueden sacar excelentes ideas para poder disfrutar de este estilo en nuestro hogar, destacando tres reglas que destacan desde Vogue como esenciales para lograrlo.