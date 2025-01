El caso es que Pepe tenía el servicio de teleasistencia, pero no llevaba colgado el botón de emergencia en el momento de la caída. Ese es una de las carencias más graves de los sistemas de teleasistencia: para activar la alarma y que se pongan en marcha los sistemas de ayuda es necesario que la persona presione el botón de alarma, si no, no se detecta el problema.

Ismael Beltrán es el CEO de Domotik. “El problema de la teleasistencia convencional es que para activarse necesita de la consciencia del usuario para saber que está pidiendo ayuda, si el pulsador de pulsera o colgante se deja en una mesa o no se pone por lo que sea, si tiene algún problema grave no te vas a enterar. Hay veces que una persona tiene una caída y del susto se bloquea y no pulsa el botón, aunque lo tenga colgado, y hay casos de demencia o Alzheimer moderado, en los que, aunque tenga el pulsador, no sabe bien para qué sirve”.