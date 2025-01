Pero no son penas lo que nos trae Virtudes en su libro, sino situaciones límite en las que nos coloca la enfermedad y que hay que gestionar de la mejor manera posible. "El dolor y la soledad sacan lo mejor de cada uno, nuestro lado más generoso y auténtico, y esto ayuda a sanar esas otras heridas que apenas se ven". Por su farmacia pasan a diario personas tristes, desesperanzadas, con miedo y solas, pero también valientes, fuertes y solidarias. Todas necesitan ser escuchadas. "Es difícil afrontar una enfermedad o seguir avanzando en la vida cuando se presenta cualquier circunstancia si no nos permitimos expresar lo que estamos sintiendo. Las emociones son la base de nuestro bienestar", advierte.

Virtudes lleva en vena el oficio. Su abuela Matilde, también boticaria, se licenció en los años veinte, cuando las estudiantes tenían que ir a las universidades escoltadas por monjas para evitar contacto con los hombres. Que una mujer escogiese una carrera de ciencias en aquella época no era algo común, por eso la nieta la admiró doblemente y le inspiró su modo de trabajar. Por cierto, murió con 102 años sin apenas necesitar medicina.

Ahora ella se siente dichosa de haber recogido su legado y de ejercer una profesión que le permite humanizar la enfermedad desde la escucha, la información y la promoción del autocuidado. Lo que le llevó a ello fue, lógicamente, la empatía, no poder quedarse impasible ante el dolor de un padre a punto de perder a toda una familia a causa de un accidente o el de un anciano que alivia su soledad comprando sus recetas una a una.

Nos cuenta vivencias como la de una vecina que en pleno confinamiento por covid le pidió un abrazo cuando estaba a punto de bajar la persiana. Tras un instante de duda, la abrazó de la manera más segura que pudo. "Desde hace tres meses nadie me ha tocado", le dijo. Aquel gesto le hizo recordar cuánto necesitaba ella también el contacto . "No entendería la farmacia sin esta parte de compasión, sensibilidad, respeto y calidez en el trato que merecen los pacientes. El beneficio es recíproco. Compartir historias nos enriquece a todos".

Virtudes nos confiesa que, cuando deja su bata blanca, se acerca a su particular rincón terapéutico: el mar. Allí se la puede encontrar, casi siempre con un libro. Deja para el final de la entrevista la historia de cómo arrancó su libro. Un 30 de diciembre, de compras con su hija, sufrió el atropello de un coche. La rueda le pasó por encima. No una, sino dos veces por un movimiento torpísimo por parte de la conductora cuando intentó rectificar. Después de un tortuoso proceso en el que estuvo a punto de perder una pierna, se encontraba apática, desquiciada por verse dependiente, enfadada con el mundo. "Así que andaba yo lamiéndome las heridas, haciendo ejercicios de movilización de rodilla y tobillo, cuando recibí un correo electrónico. Tuve que reincorporarme con cuidado para leerlo. Me llamó la atención una frase que decía que tenían mucho interés en contactar conmigo para proponerme un proyecto editorial. La remitente era una editora de Harper Collins".