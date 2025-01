¿Por qué las plantas de las manos y de los pies son más blancas?

Detalles que no cambian nuestro día a día, pero que ayudan a aumentar nuestro conocimiento del cuerpo, aunque no nos expliquen nada sobre su funcionamiento. Datos ideales para las mentes más curiosas , las mismas que seguramente se han planteado en alguna ocasión qué motivos hay para que las palmas de las manos y las plantas de los pies sean más claras que el resto de la piel que las cubre.

Esto es algo que es más evidente en las personas de piel morena porque, en aquellos que no suelen ponerse morenos ni siquiera en verano, no existe tanta diferencia. No obstante, es algo que puede llegar a despertar la curiosidad de muchas personas, al fin y al cabo, tiene que haber un motivo para que esa zona del cuerpo sea más blanca que el resto de la misma. De hecho, estas dos zonas del cuerpo son las únicas que no se ponen morenas.