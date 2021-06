Es, quizás, el músculo más fuerte de nuestro organismo ya que, pese a su pequeño tamaño, es capaz de soportar presión de manera constante y no dejar de trabajar en ningún momento, pues es el centro del sistema circulatorio y, por lo tanto, responsable de que todos los órganos y tejidos del cuerpo estén sanos.

Sin embargo, el corazón es susceptible de enfermar. Y teniendo en cuenta que es muy sensible y vista su importancia, no es de extrañar que las enfermedades cardíacas sean la principal causa de muerte en el mundo. Cuidar nuestra salud cardiovascular es importante, pero más aún si presentamos los siguientes signos que podrían estar indicando que este órgano que nos mantiene vivos, no está funcionando como debería.