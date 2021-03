No cambies tu rutina

Aprovecha la luz del sol

Desconecta los aparatos electrónicos

Entra en calor

Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de conciliar el sueño en invierno es el frío. Especialmente en los días de lluvia, es normal que sintamos nuestro cuerpo rígido y aterido, por lo que es recomendable que, antes de meternos en cama, nos demos un buen baño caliente que nos ayude a relajarnos y aumentar nuestra temperatura corporal. No obstante, ten en cuenta que si la habitación donde dormimos está muy fría, perderemos rápidamente este calor, por lo que deberemos asegurarnos de que nuestro dormitorio esté a una buena temperatura. Eso sí: no uses la calefacción toda la noche. Lo ideal es que nuestro dormitorio se encuentre entre los 16 y 18 grados centígrados para que no pasemos frío ni sudemos, así que mejor enciende la calefacción durante unas horas por la tarde. Si por la noche sientes frío, siempre podrás utilizar mantas y edredones para entrar en calor y conciliar mejor el sueño.