Reducir nuestra ingesta de azúcar puede ser complicado, pero no imposible. A pesar de que es probable que los primeros días estés deseando salir de casa para ir a comprar dulces, pizzas y refrescos y darte un atracón, con un poco de perseverancia y fuerza de voluntad podrás ir cambiando poco a poco tus hábitos alimenticios y descubrir todos los beneficios de llevar una vida un poco menos dulce. Para echarte una mano, aquí tienes cinco consejos que te ayudarán a eliminar el exceso de azúcar de tu dieta.

Lee bien las etiquetas

Por ello, a la hora de hacer la compra, es imprescindible que dediquemos un par de minutos a leer bien las etiquetas de los envasados . De este modo, no solo podremos sortear las opciones más azucaradas, sino también elegir las más saludables.

Evita los ultraprocesados y preparados

Controla lo que bebes

No guardes azúcar en casa

Puede ser una obviedad, pero aun así es la forma más efectiva para no consumir alimentos azucarados. Si no tenemos la tentación en casa, es imposible caer, especialmente si no tenemos la tienda o el supermercado cerca.