De reducir la ansiedad a mejorar la función cognitiva global: efectos positivos del deporte en el sistema nervioso

¿Qué provoca el ejercicio en el sistema nervioso?

Sin embargo, estos beneficios no serán tales si no se adapta el deporte o la actividad física a cada persona, a su edad y a su estado de salud. Es igual o más importante controlar la frecuencia y la intensidad además de ser constantes. Se trata de sentirnos mejor y de que la repercusión en el cuerpo y en la mente sea siempre positiva. A veces, el exceso en días concretos sin una continuidad puede provocar lesiones o fatiga excesiva lo que inevitablemente termina en un abandono de la actividad. Un ejemplo es salir a correr solo algunos domingos y pretender mantener la marcha muchas horas seguidas. Los expertos aconsejan la práctica de un deporte unas tres veces por semana con una duración mínima de treinta minutos.