¿Cuántas veces le has pedido a tu hijo que se quite los cascos para que pueda escuchar lo que le dices? Haz de saber que no eres el único; su smartphone también le advierte a menudo de que "ha superado el límite de exposición de audio recomendado". Pero le ha hecho caso omiso, claro. Y el uso prolongado de auriculares puede tener consecuencias nefastas para la salud auditiva.