"Durante toda la pandemia hemos vivido el coronavirus a través de los medios de comunicación . Vivimos en una urbanización a las afueras de Vigo y nuestro entorno es bastante tranquilo y estable. Desde 2020 hemos ido cumpliendo lo que nos pedían, nos hemos quedado en casa , hemos sido prudentes, no hemos tenido síntomas ni nos hemos tenido que hacer ninguna PCR", nos cuenta Jaime por teléfono, mientras hace la cuarentena en su casa. Su caso es uno de entre los cientos de familias en las que el virus ha entrado a última hora, casi por sorpresa, cuando la cifra de vacunados crece por días y con el denominador común de que la puerta de entrada la ha abierto algún hijo adolescente. Que sea la variante delta la que golpea, mucho más contagiosa, no ayuda.

La clave es lo que hemos ido considerando como 'normal' en estas últimas semanas, en las que parecía que estábamos cerca de acabar con la pandemia. Pequeñas reuniones con amigos, alguna barbacoa... Todos hemos ido relajando la tensión con la que nos enfrentábamos a los primeros encuentros sociales después del confinamiento. Como muchos adolescentes en vacaciones de verano, la hija de Jaime hizo algo de vida social, siempre con las medidas de seguridad. " No se trata de culpabilizar a los jóvenes, sino de ser conscientes de que aún hay que andar con mil ojos".

Tanto Jaime como Silvia, su mujer, están vacunados . Ella, de 49 años, con la pauta completa de Pfizer y transcurrido el periodo para que la inmunidad sea completa (entre siete y diez días). Esto, que muchos olvidan, es sin embargo muy importante: no es suficiente con vacunarse, hay que esperar a que se complete el periodo de inmunidad.

Él, recién cumplidos los 50, tiene las dos dosis de Moderna, pero aún está en la fase de adaptación. El suero de Moderna tarda entre 15 y 21 días en hacer efecto. Está preocupado, aunque la vacuna para él fue una liberación. "Soy hipertenso y lo he pasado mal pensando que si me contagiaba me iba a dar muy fuerte. Para mí, vacunarme fue una fiesta", señala.