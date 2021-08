Nadie sabe a ciencia cierta cuántos enfermos de Alzheimer hay en España , la cifra más aceptada es la de 800.000 personas, a las que hay que añadir sus familiares, que también ven trastocadas sus vidas por la enfermedad. Además, si llegas a los 80 años tienes un 70% de posibilidades de padecer Alzheimer u otra enfermedad cognitiva. Pese a la alta incidencia de la enfermedad y al crecimiento exponencial que se prevé en los próximos años, hasta ahora no había ningún tratamiento farmacológico eficaz. Que por primera vez se apruebe un medicamento es una buena noticia para los millones de afectados de hoy, y para los de mañana, que podemos ser cualquiera de nosotros.

"Todos los tratamientos existentes hasta ahora eran sintomáticos de la enfermedad, esto quiere decir que mejorábamos los síntomas, pero no conseguíamos ralentizar la enfermedad o evitar que las neuronas murieran", explica Juan Fortea, coordinador del Grupo de estudio de demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN) . "Sin duda ha sido un día histórico que ha marcado un antes y un después. No hay ninguna duda de que el fármaco quita el amiloide de forma radical del cerebro, de una forma muy potente", explica Fortea.

El aducanumab (que se venderá como Aduhelm) no cura la enfermedad de Alzheimer ni la revierte. Pero el medicamento tiene éxito al descomponer las placas pegajosas de proteína que se acumulan en el cerebro y acaban destruyendo las neuronas y sus conexiones. Si el medicamento puede ayudar a eliminar esas placas, podría ayudar a disminuir la tasa de deterioro cognitivo en las primeras etapas de la enfermedad.

En los ensayos, los participantes que recibieron dosis altas de aducanumab tuvieron un deterioro un 22% más lento que los que no recibieron el tratamiento. "Eso significa tiempo para disfrutar y compartir antes de entrar en la fase de demencia de la enfermedad. Los afectados y sus familiares saben la importancia que adquieren esos momentos y el valor de ese tiempo ganado a la enfermedad”, comenta la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer, CEAFA, Cheles Cantabrana.

Para Juan Fortea el aducanumab "no es un medicamento que vaya a resolver el problema del alzheimer. Posiblemente sea útil en aproximadamente un 10% de los pacientes. Lo realmente importante es mejorar el diagnóstico precoz y los tratamientos en las etapas tempranas de la enfermedad, donde estos son más eficaces", explica.

Uno de los aspectos más polémicos de la noticia es el precio del fármaco desarrollado por Biogen. El tratamiento por paciente asciende a 47.000 euros al año. El Instituto que vela por la transparencia y justicia en los precios de los medicamentos en Estados Unidos, el Institute for Clinical and Economic Review (ICER), ha señalado que el polémico precio de Aduhelm "no se ajusta de manera razonable con sus beneficios clínicos". Según el ICER, Aduhelm necesitaría un descuento del 85% al 95% de su precio de lista actual para cumplir con lo que el organismo de control consideraría "justo", esto es, entre 2.000 y 6.000 euros al año.