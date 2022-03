Quitar las anginas sin anestesia o vacunas con cicatriz: barbaridades médicas de la niñez que hoy serían impensables

Sin embargo, hasta entrados los 80, algunos médicos realizaban cortes verticales sin ninguna razón que lo justificase (ahora solo se hacen en partos prematuros o cuando la placenta está situada en la parte inferior del útero).



"Mi parto era de alto riesgo y no estaba mi ginecólogo porque fue agosto y le pilló de vacaciones. Me atendió el parto un MIR y me hizo cesárea vertical ante la mirada asombrada de las enfermeras. Me rompió todos los tendones, se me infectó y pasé un mes en el hospital. Cuando me lo vio mi médico no ocultó su asombro y se disculpó. Si esto me pasa ahora, hubiese denunciado", asevera a Uppers Esther, de 65 años y madre de dos hijos.