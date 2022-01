Aunque la idea no suena tan descabellada, un gran número de expertos han dicho que es imposible calcular el día más triste del año y que la supuesta ecuación no es un método científico válido. Por ejemplo, es imposible aseverar que el clima será malo en todo el mundo, pues mientras algunos países registran climas gélidos, otros registran calor. Además, no se puede afirmar que el 100% de la población ya ha abandonado sus propósitos de Año Nuevo para esta fecha, o que todos están endeudados. Es por esto que el "Blue Monday" es una fecha debatible y no debería ser tomada en serio.