A menos de una semana para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en exteriores , analizamos cómo han pasado factura en nuestra boca. Todos hemos sufrido el dolor en la parte posterior de las orejas tras llevarlas mucho tiempo , pero no se queda solo ahí. De acuerdo con un estudio realizado por el hospital Ruber Dental, el 70% de la población española sufre bruxismo o lo que es lo mismo el hábito de apretar muy fuerte la mandíbula o de rechinar los dientes de forma inconsciente y la pandemia ha empeorado las cifras. Hablamos con el Dr Jorge Ferrús , implantólogo, periodoncista y cofundador de la Clínica Dental Ferrus & Bratos de Madrid, para que nos explique los efectos que la mascarilla ha tenido en nuestra mandíbula, si se pueden revertir y qué hacer para conseguirlo.

Estrés y mascarillas, mala combinación para el bruxismo

Todos los movimientos que antes hacíamos antes de forma natural con la nariz y la boca son, ahora, diferentes. Nos cuesta más respirar con ella, reírnos o incluso hablar también es más incómodo . "Aunque sabemos que deja pasar el aire sin problema, es cierto que hay personas que sienten cierto agobio al usarla. Y no solo eso, sino que sentir un cuerpo extraño en la cara hace que, sin quererlo, movamos la mandíbula para acomodarnos a él. Todo ello ha contribuido a que las personas tiendan a apretar más de lo normal su dentadura . Es más, hemos observado también mayor demanda -un 20% más- en las férulas de descarga , un dispositivo de uso diario que ayuda a relajar la mandíbula, impidiendo que el paciente rechine los dientes".

El peligro de que sea algo crónico

El hecho de que la mascarilla ya no vaya a formar parte de nuestra vida, al menos en exteriores, no significa que el bruxismo vaya a desaparecer de golpe. "El bruxismo puede tratarse de formas diferentes en función de su origen. Si su causa es una maloclusión o malposición dentaria que hace que las piezas no encajen como deben, estará indicado un tratamiento de ortodoncia. En caso de que se deba al estrés y se produzca un rechinamiento involuntario, recomendamos el uso de una férula de descarga".