Un desarreglo en toda regla

Es un detalle simple, pero a menudo pasa desapercibido y así nos lo hace saber Enrique, un lector de 51 años. Debutó con diabetes tipo 1 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) a punto de cumplir 37 años y esto es lo que le ocurrió cuando empezó a usar bomba, hace ahora ocho años. "Es verdad que su uso es sencillo y me adapté perfectamente, pero no había caído en la cuenta de que, con cada cambio en los relojes, en marzo y en octubre, el dispositivo no se corregía automáticamente, tal y como hacen los ordenadores, los móviles o cualquier otro aparato de los que utilizamos de manera cotidiana. Por tanto, al llegar la primavera de ese primer año de bomba el suministro de insulina no se correspondía con las necesidades para las que estaba programada. Por ejemplo, de cinco a siete practico deporte intenso y mi cuerpo requiere un aporte menor. A partir de esta semana, cuando la máquina marca las cinco y ha disminuido su actividad, realmente son las seis y llevo ya una hora consumiendo energía con un gran esfuerzo físico. El riesgo de hipoglucemia, por tanto, es alto".