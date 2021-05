GSK lanza la campaña 'inmunofitness' para concienciar de la necesidad de mantener un sistema inmunitario fuerte a los 50 años

Los datos no engañan. Durante las últimas décadas la esperanza de vida de la población ha aumentado de manera notable gracias, entre otros, a los innumerables avances que se han producido en el cuidado de la salud. Cuidan de nosotros y vivimos más, pero ¿podemos nosotros mismos hacer algo para vivir mejor mientras envejecemos? La respuesta es rotunda: sí. Por ejemplo, y aunque gran parte de la población aún lo desconoce, durante la madurez resulta clave mantener en forma el sistema inmune para defender a nuestro organismo de agresiones externas o infecciones.

Mayor vulnerabilidad

Con el paso de los años, y principalmente a partir de los 50, nuestro sistema inmune se resiente y provoca que cada vez seamos más vulnerables a las infecciones o agresiones externas. Por este motivo resulta clave mantenerlo en forma porque, aunque no lo veamos, también envejece.

De hecho, en un estudio reciente ha identificado hasta nueve señales que describen el envejecimiento y una de ellas, y la que puede ser la más determinante, son los cambios en el sistema inmune , un declive que técnicamente se define como inmunosenescencia. Debemos prepararnos para ella y seguir una serie de pautas que cuiden no solo nuestro aspecto físico, sino también fisiológico y que puedan influir positivamente en la inmunosenescencia.

Y menor competencia del sistema inmunitario

Según explica el Dr. Marcos López Hoyos, Presidente de la Sociedad Española de Inmunología y Jefe de Servicio de Inmunología del Hospital de Valdecilla, durante ese proceso de inmunosenescencia "nuestra respuesta inmunitaria ya no es tan competente o ya no está tan en forma como estaba en la edad adulta y como otras actividades de nuestro cuerpo va disminuyendo. Sabemos que hay algún componente de la respuesta inmunitaria que no funciona tan eficientemente".