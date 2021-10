"Fue determinante que me mirasen a los ojos y me hablasen con claridad. Necesitas la verdad y saber a qué te enfrentas. En mi caso, el equipo médico lo hizo con absoluta profesionalidad, pero quizás sí eché de menos la presencia en ese momento del diagnóstico de un psicooncólogo que me hiciese sentir más arropada y me ayudase emocionalmente", explica.