El ictus y la muerte de un ser querido

Pensaba que no le podía tocar. "Craso error porque este virus no atiende a deporte, a razones ni a nada" . De hecho, a los cinco días tuvo que ingresar de urgencia en un hospital madrileño con fiebre muy alta y oxígeno muy bajo . El ánimo, en el subsuelo. Las pasó "canutas" durante 48 horas , con indicadores muy preocupantes y el ataque de un ictus del que, aparentemente, no le han quedado secuelas . Perdió siete kilos, masa muscular y la voz, uno de sus instrumentos de trabajo. Se asustó, pero salió. En cambio, el familiar próximo con el que compartió contagio, su suegro, murió el 12 de abril . Y otro miembro de la familia lucha por vencer al bicho. La esposa y los hijos pequeños del periodista también padecieron covid, mucho menos virulento y, afortunadamente, sin mayores problemas.

¿Dónde fue el aplauso a los sanitarios?

Muertos y enfermos que molestan

"¿Cómo no van a cabrearse Laura o Enrique, dos de los enfermeros que me cuidaron, viendo lo que han visto este fin de semana?", se pregunta el periodista. En la UCI del hospital de Madrid donde estuvo ingresado se oía el ruido del botellón de la calle. "La verdad es que no tiene nombre", afirma. No quiere entrar en análisis sociales, políticos o electorales. "Cada uno vota a quien quiere", señala. "Lo que me ha pasado a mí le ha pasado a mucha gente. Pero a mucha otra no y tengo la sensación de que en ese segundo colectivo las alusiones a hospitalizados y muertos molestan", explica antes de preguntarse: "ese 'ay que no nos molesten', ¿dónde nos deja como país y como sociedad?".