Hasta ese momento, se dedicaban a la hostelería en Costa Rica. Fundaron años atrás un club de buceo en un área recóndita del país en la que enseñan las maravillas del mar a turistas europeos y americanos. No son el típico perfil de amigos que buscan en el CBD un vacío para el consumo de drogas . "Nosotros ni tenemos ni pensamos vender productos colocan porque están fuera de la legalidad. A nosotros no nos interesa que se legalice la marihuana . Nos encanta vender unas flores y unos aceites que son neuroprotectores y no neurodestructores. Tendríamos un conflicto ético. Queremos ayudar, no destrozar las neuronas a quienes nos compran" , explica Pía.

Si la marihuana no es legal, ¿el CBD lo es?

Una de las dudas más recurrentes de la gente cuando pasa por delante de una tienda de este tipo es que si se trata de sustancias legales. En otros países europeos son más comunes, pero es cierto que en España se empezaron a ver hace poco más de dos años y dos franquicias son las que copan el sector. "Todo lo que vendemos es legal. Nuestros principales productos son aceites y que se comercializan con fines aromáticos, no para ingerirlos. El tema es que nosotros no podemos controlar cómo lo utilizan en sus casas los compradores y muchos de ellos conocen cómo se utilizan en Estados Unidos en Italia, en Inglaterra, Alemania...".

No obstante, Angelo asegura que casi todo el que entra por la puerta de la tienda sabe qué son los productos, los conoce de antes. Ya sea porque los han probado o porque han leído al respecto. " El 90% de las personas que entran ya saben cuáles son los límites legales y no necesitamos darle muchas aclaraciones sobre su uso o su composición".

De mediana edad con estrés e insomnio: el perfil del comprador tipo

Y la gran pregunta: ¿coloca o engancha?

No. Rotundamente no. Se trata de algo relajante. Como los niveles de THC están por debajo del 0,2% ni coloca ni nadie daría positivo en un control de drogas. "Me preguntaba un señor alemán un día que, si se fumaba uno de estos cigarrillos con flores, iba a dar positivo si le paraba la policía. Y entonces le pregunté a Italia, de donde es nuestra franquicia, y me dijeron que ni aunque se fumara 20 daría. Además, hay que tener en cuenta que lo único que tiene THC son las flores, la alimentación no porque no está permitido su comercialización para el consumo humano en España", apunta Angelo.