¿Tendrá algún coste?

¿Cómo me afecta si tengo más de 50 años?

¿Puedo viajar si no lo tengo?

Sí. Según explican desde la Comisión Europea, "haber sido vacunado no constituirá un requisito previo para viajar". Todos los ciudadanos de la UE gozan del derecho fundamental a la libre circulación en la UE, y este se aplica independientemente de que estén vacunados o no. El certificado verde digital facilitará el ejercicio de ese derecho, también mediante los certificados de test y de recuperación.

¿Cuándo estará operativo este certificado verde digital?

Es la pregunta del millón hoy por hoy. El primer paso ya está dado con la aprobación por parte de la Comisión Europea. De ahí tiene que llegar al Parlamento Europeo, que sea aprobado por los eurodiputados y, después, ser trasladado a los estados miembros para que lo aprueben en sus respectivos parlamentos. No obstante, dada la celeridad por salvar la campaña turística de verano, si los trámites no se tuercen debería estar aprobado e implementado para antes de las fechas críticas del periodo estival.

¿Cómo podré conseguir este certificado verde digital?

¿No haber pasado el covid o no estar vacunado merma mis derechos?

A medias. En este sentido, tener el certificado verde digital con uno de los tres certificados activos (PCR negativa, vacunado o recuperado de covid) te permitirá entrar en un país de la UE que lo admita y no llevar a cabo las restricciones que estén impuestas en ese momento. Si no tienes el certificado verde digital puede darse el caso de que sí que te dejen entrar (libertad de movimientos), pero te obliguen a hacer una cuarentena o la restricción vigente en ese momento. ¿La solución? Llevar una PCR negativa e incluirla en el certificado.

¿Afectará a la hora de que me contraten?

Dependerá de la empresa, pero, en principio, el objetivo de este certificado verde digital no es el de discriminar, y menos aún para ser contratado o no. Según indican desde la UE, "el certificado verde digital tiene por objeto facilitar la libre circulación dentro de la UE y la flexibilización de las restricciones actuales, no restringir el derecho a la libre circulación y el derecho a viajar". Por tanto, no debería tener ninguna consecuencia a la hora de buscar trabajo dentro de la UE, exceptuando que se tenga que viajar para hacer una entrevista o casos similares.